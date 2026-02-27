Herido al quedar atrapado en un tractor en Claravalls

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una persona resultó herida de carácter menos grave ayer por la mañana en un accidente en Claravalls, núcleo de Tàrrega. Según explicaron los servicios de emergencias, la persona quedó atrapada por la bola del remolque de un tractor.

El aviso del siniestro se recibió a las 11.16 horas y hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que liberaron a la víctima, y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Tras ser rescatada, la persona fue estabilizada en el mismo punto del accidente y posteriormente trasladada al Centro de Atención Primaria (CAP) de Tàrrega, donde se le practicó una radiografía para valorar el alcance de las lesiones.

Las causas exactas del accidente se encuentran bajo investigación.