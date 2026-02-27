La Bonaigua, cerrada al menos 4 días para construir un muro tras el desprendimiento

El cierre del puerto de la Bonaigua (C-28) por la caída de un muro de contención de 60 metros de longitud y 8 de altura el pasado miércoles se prolongará hasta la próxima semana. Así lo confirmó la conselleria de Territorio, que añadió que ayer empezaron los primeros trabajos para abrir al menos uno de los carriles de esta vía que, tal y como avanzó SEGRE, quedó totalmente bloqueada el miércoles por la noche cerca de Ruda. En los próximos días se procederá al saneamiento de la zona, y cuando el terreno esté asegurado, se construirá un muro nuevo.

Por su parte, el alcalde de Alt Àneu, Josep Miquel Rosell, explicó que “la previsión es que el cierre de la vía sea de 4 o 5 días”, pero añadió que este plazo podría alargarse “porque quieren hacer una escollera nueva”. Opinó que la gran cantidad de nieve y las altas temperaturas de los últimos días “podrían haber empapado el terreno por culpa del deshielo”, lo que habría desencadenado el desprendimiento.

En cuanto a la reapertura del tráfico, la conselleria indicó que se prevé se pueda habilitar paso alternativo regulado por semáforos. Lo que sí es seguro es que los esquiadores que decidan ir este fin de semana a la estación de Baqueira Beret desde el Pallars Sobirà podrán hacerlo sin dificultades, ya que, según Rosell, los accesos de el Cap del Port y de la Peülla siguen operativos. “Podrán dejar allí sus coches y acceder a las pistas mediante telesilla”, aclaró. En cambio, los vecinos del Sobirà que trabajan en Aran estarán obligados, al menos durante unos días, a desviarse “por Perves y El Pont de Suert” para llegar a su puesto de trabajo, según explicó el alcalde de Alt Àneu. “Es un trayecto que puede durar más de dos horas”, añadió Rosell.

Otras siete vías en obras en Lleida

La C-28 no es la única carretera cortada en Lleida. La LV-9047 está cortada en Gerb por obras, y ayer, además, había otras siete vías con la circulación restringida: la LP-7041 en Aitona, la L-504 en Tírvia, la C-451 en Llobera, la C-1412b en la Baronia de Rialb, la C-1412a en Ponts y la C-14 en peramola y Organyà.