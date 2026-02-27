La lenta transición de Torà y Biosca

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

Tres años después de abandonar la Segarra y entrar en el Solsonès, Torà y Biosca todavía no han conseguido un traspaso integral de los servicios que reciben por parte de los consells comarcals. La alcaldesa de Torà, Isabel Torres, aseguró que está siendo un mandato “de transición total” y que hasta ahora no han empezado “a ver la luz al final del túnel”. Por su parte, el alcalde de Biosca, Josep Puig, declinó hacer declaraciones.

El Parlament aprobó la ley del cambio de comarca el 7 de marzo de 2023, y en junio de ese mismo año los dos ayuntamientos dieron el visto bueno a la propuesta en sendos plenos. Desde entonces se han ido traspasando las competencias en Educación, Sanidad, Turismo y Asistencia Técnica. Las últimas han sido Igualdad y Feminismos, en enero de este mismo año, pero quedan pendientes Servicios Sociales y Juventud, vinculados a un contrato programa que caduca en 2027 tras una prórroga de un año, además de la gestión del agua y la recogida de residuos.

Con las basuras, Torà y Biosca siguen dentro del contrato de la Segarra, que ha caducado y quedará prorrogado hasta 2027 cuando se apruebe uno nuevo. No obstante, el consell comarcal del Solsonès prevé incluirlos justo cuando ha comenzado a redefinir la recogida de residuos estableciendo un sistema propio para cada localidad teniendo en cuenta sus características, combinando el puerta a puerta allí donde sea posible y con áreas de contenedores a las que solo se podrá acceder mediante tarjeta electrónica. De hecho, el Solsonès ya licitó en enero el primer contrato para Sant Llorenç de Morunys, Guixers y La Coma i la Pedra, y en los dos primeros está previsto que siga funcionando la recogida puerta a puerta. El mismo sistema que “funciona bastante bien” en Torà y Biosca, según Torres. “Tendremos que empezar a ponerlo sobre la mesa y ver cómo se gestionará”, añade la primera edil de Torà.

Por su parte, la dirección general de administración local de la Generalitat explicó a SEGRE que las tareas entre los entes comarcales y los ayuntamientos ya están finalizadas, por lo que solo queda pendiente emitir un decreto estableciendo cómo queda el reparto de servicios y su prestación.

La traída de agua desde Ratera podría aprobarse este 2026

La gestión del agua es otro de los puntos calientes, especialmente en Torà, donde no es potable. La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès descartó integrar al municipio en su red, mientras que la propuesta de llevar el agua desde la planta potabilizadora de Ratera, en la Segarra, está sobre la mesa. Isabel Torres destacó que “la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) lo considera prioritario y nos dijeron que en 2026 se aprobaría”. Paralelamente, el consell de la Segarra pidió una ayuda a la ACA para llevar el agua de Ratera a Torà, Biosca y Sanaüja, aunque los dos pueblos del Solsonès deberán sufragar la parte no subvencionada.