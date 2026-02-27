Seleccionados para un proyecto europeo sobre inmigración y trabajo

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Guissona ha sido seleccionada para participar en el proyecto europeo EUM Power-Interreg Europe, una iniciativa orientada a mejorar la integración laboral de personas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea (UE). El programa está encabezado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya y cuenta con un consorcio de ocho ayuntamientos, entidades y centros de negocio de Bélgica, Finlandia, Grecia, Hungría, Macedonia del Norte, Países Bajos y Rumanía, además de Guissona.

El proyecto, que se alargará hasta 2029, busca diseñar estrategias que favorezcan tanto la inclusión profesional como la cohesión social. Los primeros estudios realizados por la universidad neerlandesa cifran en 20 millones los “trabajadores móviles” en la UE, la mayoría de los cuales no tendrían garantizadas las mismas condiciones que empleados locales. Para revertirlo, se analizarán políticas en inmigración y empleo a partir de visitas y talleres en cada uno de los ocho países para conocer experiencias de referencia. Con las propuestas que se recojan, está previsto elaborar una guía de buenas prácticas.

Según el alcalde, Jaume Ars, formar parte de EUM Power-Interreg Europe es “una oportunidad para fortalecer la convivencia y reafirmar nuestra identidad como un pueblo abierto y comprometido”. La concejal de promoción económica, Núria Guixés, explicó que habían sido seleccionados tras la importante llegada de población ucraniana fruto de la guerra, así como por las buenas prácticas en materia de inmigración. En este contexto, los investigadores han mostrado un especial interés por la mesa de cohesión, integrada por referentes de las distintas comunidades migrantes y que se reúne mensualmente para tratar temas de convivencia.

Hasta ahora se han realizado dos viajes, uno a Bélgica y Holanda y otro a Rumanía. En este último participó Guixés, que destacó “las diferencias a nivel europeo” en aspectos como el paro o los despidos. La edil aseguró que “a muchas personas les sorprendía lo avanzadas que tenemos muchas políticas en inmigración”. “En muchos países es impensable que las empresas o los ayuntamientos paguen cursos de lengua a los trabajadores recién llegados”, apuntó.

Visita internacional a Guissona

En diciembre se reunió la mesa local del proyecto en la que toman partido representantes políticos, empresas, sindicatos, entidades sociales, personal del CAP y expertos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), institución académica que gestiona las actuaciones en la Segarra. Los distintos representantes de cada país viajarán a Guissona en septiembre de 2027, coincidiendo con la fiesta mayor y la Festa per Tothom, una muestra cultural de las distintas comunidades de la localidad.

Hermanamientos con ciudades de origen de guissonenses

En paralelo al proyecto EUM Power-Interreg Europe, el ayuntamiento de Guissona está trabajando para estrechar los vínculos con ciudades y regiones de los países de origen de vecinos del municipio. En este sentido, se ha formalizado un primer hermanamiento con la localidad rumana de Sighetu Marmatiei. Una delegación acudió a las fiestas locales que se celebraron en diciembre y está planificada otra visita en primavera con las entidades de cultura popular de Guissona. La intención es cerrar nuevos acuerdos de bianualmente.