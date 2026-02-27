Talarán 200 pinos que generan insalubridad

Los pinos de la calle Montoliu, al lado de la vía de tren. - JORDI BONILLA

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera iniciará este marzo la tala de 205 pinos en distintos puntos de la localidad. Se trata de zonas donde este tipo de arbolado ha generado problemas de salubridad por la suciedad que provocan las hojas y las defecaciones de estorninos que reposan en sus ramas, igual que sucede en otros municipios.

El alcalde, Jan Pomés, explicó que la problemática que genera este tipo de árbol “ha terminado siendo una cuestión sanitaria” que requería de una actuación urgente tras diferentes peticiones por parte de la ciudadanía. Aun así, Pomés insistió en que “cada vez que cortamos un árbol tenemos que poder plantar uno nuevo”.

En la calle Montoliu y la avenida Prat de la Riba se retirarán 124 ejemplares, que serán sustituidos por “arbustos autóctonos”, según detalló el concejal de Urbanismo, Antonio Delgado. Los vecinos llevaban tiempo reclamando una intervención en estas dos calles cercanas a la vía del tren. Hace un año, Adif también instó al consistorio a retirar los árboles por el riesgo de caída sobre los raíles.

El resto de zonas donde se actuará serán algunas calles del polígono industrial (36 pinos), la llar d’infants Arrel (21), la plaza de las Orenetes (10), el patio de la escuela Mossèn Josep Arques (7) y el antiguo camino de Castellnou d’Oluges (7). En los centros educativos, se trata de peticiones hechas por las familias y los equipos directivos. Se sustituirán por encinas y tileros.