Vielha instala 5 nuevas papeleras inteligentes que avisan al llenarse

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha iniciado una prueba piloto con la instalación de cinco papeleras inteligentes para mejorar la eficiencia del servicio de limpieza y la calidad del espacio público. Estas incorporan placa solar y un sistema de compactación, aumentando su capacidad útil y disminuyendo la frecuencia de vaciado. También monitorizan el nivel de llenado y permiten enviar avisos al servicio de limpieza cuando se aproximan al límite de su capacidad.