Apuñala a su hermanastro en la cabeza en una discusión en Vielha

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles en Vielha a un hombre de 33 años acusado de apuñalar a su hermanastro en la cabeza durante una discusión. El individuo fue arrestado por los delitos de tentativa de homicidio y maltrato en el ámbito del hogar, según informó El Caso y confirmó este periódico. La víctima fue evacuada con pronóstico grave al hospital de la capital de la Val d’Aran aunque su evolución fue favorable, según informaron fuentes solventes a este diario.

Los hechos ocurrieron en el interior del domicilio familiar en Vielha. Por causas que se desconocen y se están investigando, se produjo una discusión entre dos hombres que son hermanastros y uno de ellos cogió un arma blanca y atacó al otro en la cabeza. La víctima sufrió un corte de unos ocho centímetros entre la cabeza y el cuello. Posteriormente, el presunto autor fue arrestado por la policía por los delitos de tentativa de homicidio —ya que la herida estaba en una zona vital— y maltrato en el ámbito del hogar. Por su parte, la víctima fue evacuada en ambulancia al hospital de la capital aranesa, donde fue atendida de urgencia. Recibió varios puntos de sutura y su evolución era favorable.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Pirineu Occidental se hizo cargo de la investigación del caso para esclarecer lo ocurrido. Al parecer, el detenido tenía antecedentes en su país de origen.

Cabe recordar que los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado domingo a una mujer acusada de apuñalar a un hombre en la entrepierna cuando mantenían una relación sexual en la ciudad de Lleida, como avanzó SEGRE. Fue arrestada por un delito de homicidio y quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición. Por su parte, los Mossos detuvieron el miércoles al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual. Al parecer, la mujer no consintió endurecer la práctica sexual.