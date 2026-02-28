Educación y medio ambiente junto al monasterio de Les Franqueses

Unos 250 alumnos de cuarto de Primaria de los centros educativos de Balaguer han participado esta semana en la tradicional campaña de plantación de árboles impulsada por la Paeria dentro del Plan Municipal de Dinámica Educativa. La actividad se lleva a cabo en el entorno del monasterio cisterciense de Les Franqueses y combina la educación ambiental con la divulgación del patrimonio histórico local. Han participado los alumnos de l’Escola Pia, La Noguera, el CEE Estel, Àngel Guimerà, Gaspar de Portolà y Vedruna.

El proyecto también incluye dos propuestas complementarias: una plantación de árboles con la colaboración de la brigada municipal de jardinería y un breakout educativo titulado Descoibrim el tresor de les Franqueses, impulsado por el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera (CRP).

Eric Berga, del CRP, destacó que la actividad ha evolucionado hasta convertirse en una experiencia lúdica y participativa sin perder su esencia: “Conocer, querer y respetar el patrimonio natural e histórico de Balaguer”.

Mientras, Vallfogona de Balaguer celebrará mañana su propia plantada de árboles organizada por la Associació Cultural El Xop, el ayuntamiento y la AFA de l’Escola Salvador Espriu. Se plantarán una veintena de ejemplares de encinas, robles, tilos y cipreses con el objetivo de crear nuevas zonas de sombra y mejorar los espacios comunitarios. La jornada tendrá un carácter festivo y popular y se enmarca en un proyecto iniciado en 2024 cuando se plantaron un centenar de encinas, pinos y tamarindos en el antiguo vertedero para naturalizar el espacio.