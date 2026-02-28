El acceso a Gerb, aún sin fecha

Aún no hay fecha para la reapertura de la carretera LV-9047, el principal acceso a Gerb, cortado hace más de un mes, el pasado 24 de enero, a raíz de un desprendimiento de grandes rocas que también afectó a la línea eléctrica del municipio. En las últimas semanas, los técnicos de la Diputación han llevado a cabo trabajos de emergencia para limpiar y estabilizar el talud, una actuación valorada en unos 500.000 euros. La zona afectada que bordea un macizo de 80 metros de altura sufrió la caída de piedras de hasta 25 metros cúbicos, lo que obligó a cerrar completamente la vía.

Los primeros trabajos en la montaña ya han permitido fijar la cima de la ladera y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos. Los operarios han colocado mallas metálicas en la parte superior, donde el peligro era más inminente, y en los próximos días se instalarán anclajes de más de 25 metros de profundidad para reforzar la estabilidad del terreno. Sin embargo, las lluvias de las primeras semanas de febrero ralentizaron las tareas, y la alcaldesa, Estefanía Rufach, explicó que por el momento “no hay un calendario” para la reapertura del acceso.

La carretera seguirá cerrada unas semanas más mientras se completan las estructuras de seguridad y se garantiza la ausencia de riesgo. Como medida provisional, se ha habilitado un paso por la calle paralela que permite el acceso para los vecinos. El desprendimiento afectó a la torre eléctrica que suministra energía a Gerb. Red Eléctrica ya ha iniciado los trabajos para asegurar el suministro y evitar cortes o microcortes de luz. Según Rufach, se ha presentado un proyecto para ampliar la línea actual conectándola con la de Sant Llorenç de Montgai, con el objetivo de crear ‘un anillo’ de distribución que garantice el servicio incluso en caso de avería. Esta medida se repetirá en Os de Balaguer, donde también se prevé conectar la red con la del monasterio de Les Avellanes.

L’Escola Pia de Balaguer ha recibido un reconocimiento internacional por el alto rendimiento de su alumnado de Secundaria en comprensión lectora y competencia lingüística en inglés. El centro ha sido distinguido por su participación en Ficción Express, una plataforma de lectura interactiva que fomenta el hábito lector a través de la cocreación de historias junto a los autores de los libros. Según la profesora, Maria Àngels Barril, el centro participa en esta iniciativa desde hace seis años. Durante este tiempo, el proyecto ha potenciado el autoaprendizaje y la implicación del alumnado en el proceso lector. “Cada curso supone una nueva oportunidad para que los alumnos se involucren de manera activa en la lectura, reflexionen sobre las historias y desarrollen competencias clave”, dijo. La dinámica de Ficcion Express se basa en un formato participativo: durante cinco semanas, cada viernes se publica un nuevo capítulo de un libro cuyo desarrollo eligen los propios lectores mediante votación. Interactúan con el autor en un foro donde debaten sobre la trama y el tema central.

L’Escola Pia se sitúa entre los primeros puestos de un ranking mundial con más de 9.000 centros educativos participantes. Comparte liderazgo con la Sant Patrick’s English School (San Sebastiàn), San Cayetano de Mallorca, el IES Tubalcán de Aragón y el Padre Damián de Barcelona. El galardón fue entregado el 19 de febrero.