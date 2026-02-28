El Gobierno inicia la reparación urgente de la A-2 en la Segarra el lunes e invierte 4 millones

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el lunes la rehabilitación urgente del firme en el tramo de la A-2 que atraviesa la Segarra (del km 522,2 al 530,7), exactamente 17 días después del grave incidente del 13 de febrero. Entre la tarde y la noche de aquel viernes, más de 30 coches sufrieron averías simultáneas —principalmente pinchazos, lunas agrietadas y daños en los bajos de los vehículos— por el mal estado del asfalto, agravado por las intensas lluvias de los últimos meses. Las obras de urgencia, con un presupuesto de 3,99 millones (IVA incluido), incluyen fresado del firme deteriorado, reposición de 5 centímetros de mezcla bituminosa y nueva señalización horizontal. También se llevarán a cabo los mismos trabajos a la LL-11 (km 0-7,9) y N-260 (km 194,5-223,5), pero el foco está en la A-2 por su impacto y los problemas crónicos denunciados por conductores, alcaldes y vecinos del territorio.

El Gobierno responde así a las quejas vecinales y al colapso vial registrado, con parches provisionales ya aplicados tras el 13 de febrero y que desde entonces mantienen un carril cortado por sentido en este tramo de la A-2 entre Cervera y Ribera d’Ondara. Precisamente, ayer, coincidiendo con la operación salida del fin de semana, se registró tráfico denso en un tramo de unos 4 kilómetros en sentido Lleida. Según el ministerio, está previsto que estas obras se desarrollen de forma urgente y que se sumen a otras actuaciones de emergencia que se están preparando en distintos puntos de la red de carreteras del Estado también afectados por las últimas lluvias.

Cuando hubo el incidente de hace dos semanas en la A-2, el subdelegado del Gobierno a Lleida, José Crespín, señaló que “aunque la reforma integral de este tramo se iniciará a finales de marzo, lo ocurrido obliga a realizar una actuación de emergencia inmediata”.

El caos del día 13 reaviva las quejas por el mal estado de la carretera

El incidente del pasado 13 de febrero en la autovía a su paso por la Segarra, cuando varios vehículos sufrieron averías a causa de los baches en la A‑2 entre Cervera y Ribera d’Ondara, ha vuelto a poner sobre la mesa las quejas de los vecinos y usuarios habituales de esta vía, en la que hace años que no se lleva a cabo ninguna inversión significativa. Precisamente, el Consejo de Alcaldes de la Segarra emitió una declaración conjunta para exigir al Gobierno central actuaciones urgentes ante lo que consideran una situación de inseguridad vial insostenible. Los representantes de los 19 municipios reclamaron que se materialice la inversión de 13,28 millones de euros comprometida para la rehabilitación del firme de este tramo, cuyas obras está previsto que empiecen a finales de marzo.