FGC prevé llegar a un millón de viajeros al año en Lleida

Imagen de la reunión de ayer de la comisión de seguimiento del plan de Rodalies de Lleida. - PAU PASCUAL

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, aseguró ayer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) “gestionará un millón de pasajeros al año en Lleida” cuando asuma las líneas Lleida-Cervera (RL3) y Lleida-Manresa (RL4) a partir del próximo otoño. Según Nadal, la línea de La Pobla, también gestionada por FGC desde 2005, “se acerca ya al medio millón de viajeros anuales”, y se prevén gestionar otros 550.000 en la RL3 y la RL4 gracias a la inversión que se hará “para mejorar la imagen y las estaciones” y aumentar las frecuencias “de 11 a 14”. Ambas líneas, ahora en pleno proceso de mantenimiento tras el caos ferroviario de enero, “deberán estar en buen estado” antes de que FGC asuma su gestión, añadió.

Los últimos datos de pasajeros publicados por Renfe y FGC corresponden a 2021, cuando según ambas operadoras, casi 800.000 leridanos usaban los trenes de Rodalies y de la línea de La Pobla.

Nadal hizo estas declaraciones tras la reunión de la comisión de seguimiento de plan de Rodalies de Lleida, celebrada en la Diputación, en la que explicó que la red ferroviaria leridana debe descansar también sobre la R13 y R14 y sobre la línea que une Lleida con Zaragoza pasando por Monzón. “Lideraremos este proyecto para que sea una realidad”, afirmó.

El secretario de Movilidad del Govern también explicó que “hay un compromiso por parte del ministerio de Transportes y de Renfe” para que la estación de Lleida Pirineus tenga “pronto” más frecuencias de Avant entre Lleida y Barcelona.