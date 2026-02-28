Fijan 2.371,7 MW de energía verde para 2050

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los 30 municipios de la Noguera tendrán que aportar a la red eléctirca 2.371,7 MW producidos con energías renovables en 2050, según estipulan los resultados preliminares del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya (Plater), presentados el jueves por la directora del Institut Català d’Energia, Anna Camp. Según esta planificación, la comarca deberá producir 2.042,5 MW con energía solar fotovoltaica, mientras que la producción eólica deberá situarse en 329,2 MW, aunque a día de hoy todavía no hay instalado en la comarca ni un solo molino.

Camp explicó que en el ámbito fotovoltaico, la Noguera deberá tener 230,9 MW instalados en edificios, 308,9 MW en canteras o vertederos en desuso, por ejemplo, mientras que otros 1.502,7 MW deberán situarse en espacios no transformados por la actividad humana. Actualmente, en la comarca hay una potencia ya instalada y autoritzada o en tramitación de 84,8 MW, una aportación de energía que ya se tiene en cuenta para el objetivo de 2050. Además, la energía fotovoltaica de la comarca ocupará una superfície no artificializada de 2.430 hectáreas, un 1,4% del total.