La Generalitat prevé invertir 203 millones en Lleida, diez de ellos para la línea de Manresa

La Generalitat proyecta invertir este año en Lleida 203,2 millones de euros. Esta es la previsión del proyecto de los presupuestos, que el Govern del PSC presentó ayer al Parlament mientras busca apoyos para aprobarlos. De esta cifra, 146,9 millones corresponden a las comarcas del llano, 46,5 millones al Pirineo y 9,7 al Solsonès, en la Catalunya central. A esta cantidad se sumará la inversión no territorializada, que se aplica más allá del ámbito de las comarcas y las veguerías. Entre las novedades, destacan 10 millones para que Ferrocarrils (FGC) releve en otoño a Renfe en la línea de Manresa, como operadora de la RL3 y RL4.

Uno de cada 4 euros de inversión es para regadíos, con 52 millones de los cuales 44 son para extender el riego del Segarra-Garrigues. Hay 2,8 millones para ampliarlo en la Conca de Tremp. 2,6 para actualizar el de Pinyana en Lleida y Alcarràs, y un millón para modernizar el Canal d’Urgell en Els Alamús, Torregrossa y Bell-lloc.

La inversión en la línea de Manresa, propiedad del Estado, incluye habilitar talleres y oficinas para la firma FGC Rail, así como equipos para las estaciones que explotará la operadora caralana. Por su parte, la línea de La Pobla tendrá 7,7 millones destinados en su mayoría a la mejora de la infraestructura, propiedad de la Generalitat.

La conservación de la red de carreteras de la Generalitat en Lleida suma partidas por valor de 30 millones que incorporan medidas preventivas contra desprendimientos. El presupuesto incorpora también partidas para el pago de obras ya ejecutadas, como 8,3 millones para la nueva estación de buses que Lleida inaugura hoy. Una novedad son los “fondos de mejora para inversiones”, partidas que suman 8,4 millones reservados para el Alt Urgell, la Alta Ribagorça, el Urgell y la Segarra y todavía sin proyectos asignados.