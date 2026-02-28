Liciten ua naua captacion tara distribucion d’aigua en Casau
Era inversion prevista ei de 48.901,15 €
Vielha e Mijaran a trèt a concors era execucion des òbres de besonh entara distribucion d’aigua potabla en nuclèu de Casau, qu’eth sòn depòsit d’aigua non se hè a servir en non dispausar de cap de captacion. Segontes eth consistòri, es trabalhs serviràn entà auer aigua deth barranc des Comes, e includissen eth bastiment e era installacion des estructures de besonh entara naua captacion, portada, decantacion e filtracion dera aigua abans d’arribar en depòsit. Es trabalhs includissen tanben era retirada des actuaus installacions. Era inversion, qu’ei de 48.901,15 euros, servís entà dotar a Casau d’un subministrament d’aigua potabla establa tres ans dempús qu’un grop de sies propietaris deth nuclèu portèssen aguest ahèr entàs tribunaus entà exigir era connexion des sues cases ath hilat d’aigua municipau. Eth baile de Vielha, Juan Antonio Serrano, rebrembèc ager qu’aguesti vesins viuien en “abitatges isoladi” apròp deth Parador de Vielha, e assegurèc qu’er ajuntament seguís ara demora de conéisher era decision judiciau, tot e qu’expliquèc qu’es denonciants poderien sollicitar era distribucion d’aigua quan se complèten es trabalhs dera naua captacion.