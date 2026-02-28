Los Bomberos de Seròs celebran 40 años con una exposición

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Seròs celebran este año su 40 aniversario y, para ello, han preparado varios actos. Uno de ellos es la exposición itinerante Bombers: passat, present i futur, que se inauguró ayer por la tarde en el Centre Cultural. La muestra cuenta con un apartado en la que se cuenta la historia de los bomberos de la localidad, que coincide con el 40 aniversario de la creación del parque de Seròs y el inicio de las obras de construcción del nuevo.