Un estudio analiza la situación de los 21 núcleos agregados

El ayuntamiento de Artesa de Segre presentó el jueves un estudio que analiza el estado de los 21 núcleos agregados del municipio que debe servir para planificar el futuro del pueblo. Es un documento técnico cuyo objetivo es disponer de un análisis integral sobre la realidad territorial, social, ambiental y urbanística de Artesa de Segre, y que tiene la voluntad de ordenar toda esa información en un solo soporte que sirva para entender el funcionamiento global del pueblo.