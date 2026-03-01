A la venta cien coches de ocasión por entre 5.950 y 32.400 € en Agramunt

Agr’auto se celebra hasta hoy en el pabellón ferial de Agramunt. Ayer tuvo lugar la inauguración. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Agramunt celebra este fin de semana la 24 edición de la feria de vehículos de ocasión Agr’auto, en la que cuatro talleres locales ponen a la venta un centenar de coches y furgonetas de segunda mano con precios que oscilan entre los 5.950 (un Citroën C3) y los 32.400 euros (un BMW Serie 1).

La inauguració corrió a cargo de Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), quien destacó la importancia de ferias de este tipo que “fomentan la renovación del parque automovilístico y contribuyen a reducir la edad de los vehículos”.

Lamiel señaló que “el actual parque está envejecido y es importante renovar los vehículos para que sean seguros”. También hizo referencia a los cuatro factores que inciden en la seguridad vial: “las infraestructuras, los conductores, los vehículos y, como novedad, la climatología cambiante”. En este sentido, subrayó que “Agramunt es uno de los municipios que se ha acogido a las subvenciones del SCT para mejorar la seguridad viaria”, destacando las actuaciones realizadas en los últimos años, especialmente en el tramo urbano de la C-14, que puso en valor la alcaldesa, Sílvia Fernàndez. Lamiel, que ofreció una charla, también anunció que Agramunt está redactando un nuevo plan de seguridad viaria.

Por su parte, la concejala de Ferias, Tamara Lombardo, destacó “la amplia oferta de vehículos expuestos” y afirmó que Agr’auto “es una feria de gran importancia, una apuesta por el territorio y por la economía de proximidad, que ofrece oportunidades tanto a las empresas como a los consumidores”.

Los visitantes pueden disfrutar de un Scalextric gigante y hoy tendrá lugar el encuentro de motos Motorrons.