Arrancan las visitas a los campos en flor con más de medio millar de personas en Aitona

El inicio de las visitas guiadas a los campos en flor del Baix Segre estuvo marcado por el contraste entre el cielo gris que recordaba que aún estamos en época hivernal y los árboles llenos de color que evocaban la llegada de la primavera. En este escenario, Aitona dio el pistoletazo de salida a la decimoquinta campaña de Fruiturisme con la Festassa, que complementó las actividades en la naturaleza con gastronomía y música. Según la alcaldesa del municipio, Rosa Pujol, unas 600 personas, la mayoría del pueblo y unas 250 de fuera, pasearon ayer entre flores.

A las 11 de la mañana salió del pabellón polideportivo el primer autocar de visitantes de la campaña. Llevó a unas sesenta personas procedentes, principalmente, del área metropolitana de Barcelona pero también de otros puntos de Catalunya, hasta una finca donde dos guías les dieron a conocer el proceso natural de la floración y pudieron disfrutar del paisaje. Una pareja de visitantes, Miquel y Rosa, explicó que les apetecía “conocer la floración de primera mano”. Por otra parte, una familia procedente de Gironella evidenció que Aitona sigue siendo viral. “En redes sociales vimos a una chica que había venido aquí y pensamos que estaría bien hacer la visita, y nos está encantando”.

Hoy está prevista la salida de dos nuevos autocares de visitantes. Además, las rutas en bici eléctrica y los picnics por la zona también están en marcha, mientras que las reservas para pasar la noche bajo las estrellas en un iglú ya están completas. Entre ayer y hoy, la previsión es que se llegue al millar de visitantes en Aitona. La campaña, si el tiempo acompaña, se alargaría hasta finales de marzo, ya que a las 3.500 hectáreas de árboles de fruta de hueso se han sumado por primera vez 150 de almendros que florecen más tarde, y con flor blanca.

Aitona es uno de los veinte municipios que forman parte de la campaña ‘Segrià, Terra de Floració’ impulsada por el Consell comarcal, que se prevé alargar hasta el 5 de abril —en función de la meteorología— y que ofrecerá talleres familiares, visitas a explotaciones agrarias, catas de productos de proximidad, conciertos y espacios para disfrutar del paisaje. En este sentido, la floración ya reluce también en los campos de Seròs, que el pasado miércoles acogieron una caminada en favor de Afanoc. Hoy está previsto que empiece la campaña ‘Maials en flor’ con una jornada que incluirá una caminata apta para todos los públicos y una degustación de productos de proximidad, entre otros.