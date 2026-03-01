De Aitona a gobernar El Salvador

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, durante una visita a Aitona junto a la alcaldesa del municipio, Rosa Pujol, entre otros. - R.P.

Lleida

La expresión “el mundo es un pañuelo” se justifica a través de historias como la del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Nació en una ciudad del país centroamericano llamada Chinameca en 1951, pero de joven se trasladó a España para cursar sus estudios universitarios. Se graduó en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, en 1979, y al finalizar la carrera, en verano, llegó a tierras leridanas. “Unos compañeros míos iban a Aitona a recoger fruta y me comentaron si quería ir con ellos… y fui. De eso ya hace 48 años (suspira). Allí estuve recolectando melocotones, peras... y conocí a la familia Pujol. La actual alcaldesa, Rosa, entonces era tan solo una niña”, rememora Ulloa.

Este fue el inicio de una relación de amistad entre ellos y de afecto hacia este municipio del Segrià que se mantiene hasta hoy en día. “Aunque tras esa experiencia regresé a El Salvador, mantuve el contacto con los Pujol y fui a visitarlos hace dos años. Me encantó regresar a Aitona y ver cómo había cambiado y crecido el pueblo, que me despierta recuerdos agradables de una época siempre presente como la juventud”, recuerda el vicepresidente de El Salvador. De hecho, “a finales de este mismo verano tengo previsto volver”, afirmó.

Pero no sólo Ulloa ha venido de visita a tierras leridanas. Pujol también ha viajado a Centroamérica para reencontrarse con su amigo y conocer su país de origen.

Tras su verano recolectando fruta en el municipio del Segrià, Ulloa regresó a El Salvador, justo cuando estalló la guerra civil en el país centroamericano, que se alargó entre finales de los años 70 y principios de los 90. “Cuando acabó, me dediqué a hacer trabajos de carácter internacional con varios organismos, y en uno de ellos conocí a un joven Nayib Bukele (actual presidente de El Salvador), que me solicitó que lo ayudara laboralmente en mi condición de abogado.

Más tarde, en la elección presidencial del 2019, en la que él resultó presidente, me pidió que lo acompañara y formara parte del gobierno en calidad de vicepresidente”.

En este período de tiempo, El Salvador ha vivido una revolución total –y no exenta de polémica-. Las medidas adoptadas por el gobierno de Bukele han puesto al país en el foco de atención; sin embargo, Ulloa defiende que desde que están al mando se han conseguido mejoras importantes en “educación, salud y seguridad”.

En primer lugar, “somos el primer gobierno que destina el 5% del PIB al sector educativo, y tenemos un programa para la construcción de nuevas escuelas cada día, con el cual ya hemos hecho realidad medio millar de equipamientos nuevos desde que lo iniciamos”, afirma Ulloa.

En segundo lugar, destacó la “readecuación” del sistema hospitalario, que también ha implementado avances tecnológicos para la atención a los pacientes. Pero si algo ha llamado la atención mundial son sus medidas en seguridad, con la implementación del CECOT, un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca. El equipamiento fue construido a finales de 2022 en medio de una ofensiva a gran escala contra las pandillas. “Cuando recibimos el gobierno, El Salvador era el país más violento y peligroso del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio occidental, gracias a la política implementada”, defiende Ulloa.