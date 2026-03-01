Incorporan nuevos espacios de juego en el patio de La Escola Ribagorçana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Pont de Suert, con el apoyo de la conselleria de Educación, ha llevado a cabo una intervención para mejorar el patio de la Escola Ribagorçana para enriquecer los espacios de juego y de convivencia del alumnado. La intervención ha supuesto una inversión de 4.843,50 euros, y se ha llevado a cabo siguiendo las líneas generales y las propuestas formuladas por la comunidad educativa en el marco del proyecto Patis Coeducatius.