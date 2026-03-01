La Generalitat podrá ser distribuidora eléctrica al comprar la de Llavorsí

L’Energètica, la compañía eléctrica de la Generalitat, negocia la compra de la distribuidora eléctrica municipal del ayuntamiento de Llavorsí. Esta operación permitiría a la empresa pública catalana prestar servicios de distribución de energía en toda Catalunya, al adquirir una sociedad que dispone ya de las autorizaciones necesarias para hacerlo. Por su parte, el consistorio se ahorraría el alto coste de mantener la red eléctrica local, cuyas líneas y transformadores dan actualmente luz a un centenar de viviendas.

Ambas partes han dado ya pasos importantes para llevar la negociación a buen puerto. La Generalitat ha incluido una partida de 600.000 euros para comprar la distribuidora local de Llavorsí en el proyecto de sus presupuestos para 2026. El ayuntamiento, por su parte, ha aprobado en plenos municipales desafectar la distribuidora como bien municipal y modificar sus estatutos como pasos previos para poder venderla.

L’Energètica ejerce actualmente como comercializadora eléctrica y el año pasado se estrenó como productora con la adquisición de sus primeras centrales solares. Ahora espera incorporar también la tercera y última rama del negocio eléctrico: la distribución.

El ayuntamiento, a su vez, vendió tiempo atrás su comecializadora eléctrica local a la compañía Factor Energía y ahora espera vender la distribuidora a la empresa de la Generalitat. De la antigua compañía eléctrica municipal, el consistorio únicamente mantendrá la faceta de productor de energía. Conservará su pequeña central hidroeléctrica, que aprovecha el caudal del Noguera Pallaresa para generar electricidad.

Un medio para ‘rescatar’ antiguas compañías de la luz municipales

Uno de los objetivos de L’Energètica es el rescate de compañías eléctricas locales que no han podido adaptarse a las crecientes exigencias del sector en cuanto a inversión y burocracia. La empresa de la Generalitat ha establecido ya contactos con ayuntamientos de Lleida cuyas eléctricas municipales están fuera de la normativa, que exige dividir esta actividad en empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Algunos consistorios no lo han hecho al considerarlo económicamente inviable, pero esto les expone a sanciones. Adquirir la distribuidora de Llavorsí contribuiría a que L’Energètica pudiera relevarles en algunos casos.