La iglesia de Sant Vicenç, acordonada tras caer piedras de su fachada

La fachada de la iglesia de Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu está acordonada tras la caída esta semana de piedras del rosetón sobre la calle. La parroquia decidió cerrarla temporalmente por seguridad, si bien avisó a los feligreses que la reabrirá “en los horarios habituales de misa” adoptando “las medidas de precaución pertinentes”. Así lo afirmó en un comunicado, que el ayuntamiento difundió en sus redes sociales el pasado viernes.

El alcalde, Pere Ticó, explicó que el arquitecto del obispado de Urgell ha acudido a inspeccionar la iglesia y que la diócesis ha contratado a una empresa cualificada para llevar a cabo las reparaciones en el templo. Se espera que los trabajos para asegurar la fachada empiecen en los próximos días. La iglesia, en plena calle Major de Esterri d’Àneu, fue construida en el siglo XVII y fue objeto de reformas posteriores. Está declarada bien cultural de interés local (BCIL).

El cierre temporal de esta iglesia de Esterri d’Àneu llega poco después de que, el pasado mes de noviembre, la caída de piedras de grandes dimensiones de la fachada de la iglesia de Sant Feliu de Sort sobre la calle obligase también a cerrarla y acordonar su entorno. También en esta ocasión las reparaciones estuvieron a cargo del obispado, que contrató a una empresa para llevarlas a cabo y pudo reabrir el templo un mes después, a mediados de diciembre.

Episodios de copiosas lluvias y viento en las últimas semanas en Lleida han provocado desprendimientos tanto en edificios como en laderas de montañas. Esto ha provocado cierres de carreteras como la del puerto de la Bonaigua, clausurada por un alud de rocas esta semana.