Les Borges exhibe terapias con perros destinadas a la tercera edad

Una mujer cepilla a un perro dentro de los actos organizados por la mañana en el Terrall. - A.L.B.B.

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los beneficios de usar animales en las terapias para tratar enfermedades de la tercera edad centraron uno de los principales actos de la Fira de Benestar Animal de Les Borges. La Associació Recuérdame Alzheimer se encargó de mostrar tratamientos con perros en los que muchas personas mayores pudieron acariciar a un animal adiestrado con este fin.

La jornada comenzó con varias actividades en la Placeta del Terrall. La primera fue un canicross a cargo de la Clínica Veterinària Borges Vet y otros entretenimientos organizados por Adoptam Mollerussa. Al mediodía, miembros del cuerpo de Agents Rurales, con la colaboración del Centre de Fauna de Vallcalent, liberaron un ave rapaz.

Por la tarde, se proyectó el documental Recuérdame: el principio de la desconexión y también se llevó a cabo la charla Mes enllà de la paràlisi: història de voluntad animal a cargo de Andrea Vacas, de Rehabilitació i Acupuntura Animal. Entre las 17.00 y las 19.00 se ofreció una merienda solidaria a cargo de ResCats.

Hoy la feria continúa con un almuerzo solidario a cargo de ResCats, la segunda Caminada Solidària de 6 kilómetros organizada por el Centre Excursionista de Les Borges-Garrigues y Borders sin Frontera y una jornada sobre la agresividad en los gatos, además de una sesión de formación sobre colonias de gatos.

Esta es la segunda edición del certamen, que se recupera después de que la Fira tuviera que ser suspendida tras la detección en 2024 de casos de dermatosis nodular contagiosa en ganado bovino que impidió organizar ferias como medida preventiva adoptada por la Generalitat. La primera se celebró del 8 al 10 de noviembre de 2024.

Como acto previo, el viernes se inauguró el espacio de ocio para perros, una zona delimitada y habilitada específicamente para que los perros puedan hacer ejercicio bajo la responsabilidad y supervisión de sus dueños. Está abierto de octubre a marzo de 7.00 a 22.00 horas en invierno y de 7.00 a 23.00 horas de abril a septiembre. Ubicado al lado del cementerio, tiene una extensión de 925 metros cuadrados y una zona de agility para que puedan ir sin correa.