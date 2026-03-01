Licitan por 3,8 millones la renovación de la C-233 de la Granadella a el Soleràs

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat ha sacado a concurso obras para renovar el firme de la carretera C-233 entre La Granadella y El Soleràs, un tramo de 13 kilómetros con un presupuesto de licitación de 3,8 millones de euros. Se trata de una actuación largamente reivindicada en Les Garrigues para mejorar la movilidad en la comarca.

Esta es una de las obras recogidas en el acuerdo que la Generalitat y la Diputación anunciaron en 2022 para mejorar la red viaria de Les Garrigues. El pacto entre ambas administraciones contemplaba también convertir en carretera caminos ya existentes entre Torrebesses y Castelldans para configurar el llamado Eix Transversal de Ponent.

Esta es, precisamente, una de las actuaciones incluidas en el proyecto de presupuestos de la Generalitat, con una primera partida de 51.769 euros para este año y la previsión de invertir cerca de 20 millones entre 2027 y 2029. Una tercera actuación pactada entre Govern y Diputación es la adecuación de caminos de la corporación provincial entre Els Torms y Bellaguarda.