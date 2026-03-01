Pàmies participa en Ciudad Real en un polémico congreso antivacunas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El horticultor de Balaguer Josep Pàmies participó ayer en el polémico congreso Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras que tuvo lugar ayer en Ciudad Real. Entidades intentaron que se cancelara por vía judicial, pero no tuvieron éxito (ver desglose). El propio Pàmies hizo varias publicaciones en su cuenta de Instagram informando del congreso con imágenes pero ninguna con él, pese a que teóricamente era uno de los ponentes. En ellas hablaba de “padres valientes que manifiestan cambios terribles en sus hijos inmediatamente después de ser vacunados” o “médicos valientes que afrontan la presión polítoco-farmacéutica y hablan sin tapujos del origen del autismo y 150 enfermedades raras aparecidas desde que se generalizaron las vacunas y la alimentación industrial con pesticidas y aditivos químicos”.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real aseguró el viernes que “se mantendrá expectante ante cualquier denuncia o información que pudiera recibirse en relación con este evento y continuará actuando, en el ámbito de sus competencias, por las vías legales, institucionales y también deontológicas”. Otras entidades como la Federación Autismo Castilla-La Mancha y la Asociación Española de Vacunología se posicionaron “claramente en contra” de “las pseudoterapias y de cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública”.

Un juzgado rechazó la suspensión cautelar del acto

■ El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real no estimó la medida cautelar solicitada para la suspensión del congreso. La resolución judicial se circunscribe al ámbito procesal de las medidas cautelares y no supone en modo alguno un aval al contenido del congreso ni a los mensajes contrarios a la evidencia científica. La decisión responde a la falta de encaje penal suficiente en este momento procesal, sin perjuicio de actuaciones posteriores si se produjeran conductas susceptibles de reproche legal, según el auto.