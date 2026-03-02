Agr’auto cierra con buen nivel de venta de coches

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Agramunt cerró ayer la 24 edición de la feria del vehículo de ocasión Agr’auto con un balance positivo. La concejala de Ferias, Tamara Lombardo, destacó que “la valoración general es muy positiva, ya que todos los talleres participantes han podido cerrar ventas de vehículos a lo largo del fin de semana” e hicieron muchos contactos que esperan poder materializar en ventas en los próximos días. En cuanto a la afluencia de visitantes, Lombardo afirmó que “ha sido buena durante todo el fin de semana”, con un público muy interesado tanto en conocer de cerca los modelos expuestos como en aprovechar las distintas ofertas.

Aunque el número total de ventas ha sido ligeramente inferior al del año pasado, que fue una edición “extraordinaria”, la organización puso en valor el alto nivel de interés por el certamen.

Paralelamente a la celebración de Agr’auto, ayer por la mañana se celebró la 17 edición del encuentro motero Motorrons que reunió más de 600 aficionados a las motos. La concentración tuvo lugar en la plaza Fondandada y los participantes disfrutaron de un desayuno solidario cuyos beneficios este año se destinarán al proyecto Va!defusta de la Associació Alba, que tiene el taller en Agramunt y da trabajo a personas con discapacidad.

En el marco de Agr’auto, entre el sábado y el domingo cuatro talleres locales pusieron a la venta un centenar de coches y furgonetas de segunda mano con precios que oscilaban entre los 5.950 y los 32.400 euros.

En esta ocasión, el certamen puso énfasis en la seguridad vial. En este sentido, la inauguración, que tuvo lugar el sábado por la mañana, corrió a cargo de Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), quien destacó la importancia de ferias de este tipo porque “fomentan la renovación del parque automovilístico y contribuyen a reducir la edad de los vehículos”. Lamiel señaló que “el actual parque está envejecido y es importante renovar los vehículos para que sean seguros”. También hizo referencia a los cuatro factores que inciden en la seguridad vial: “las infraestructuras, los conductores, los vehículos y, como novedad, la climatología cambiante”. Precisamente, Lamiel también impartió una charla.

Los visitantes también pudieron disfrutar de un Scalextric gigante.