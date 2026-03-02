Colapsa el techo de dos casas en Miralcamp: una deshabitada y en la otra los vecinos han podido salir antes del derrumbe

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El techo y el forjado de una casa de deshabitada de la calle Anselm Clavé de Miralcamp se han derrumbado este lunes de madrugada y el hundimiento ha afectado a una vivienda colindante en la que vive una familia que ha podido salir del inmueble a tiempo. Los Bombers han recibido el aviso a la 01.59 h y después de descartar personas afectadas por el derrumbe han pedido al resto de vecinos de la calle que se confinaran. Hacia las 04.00 horas los Bombers se han retirado del lugar y ha sido activado el arquitecto municipal y los servicios del ayuntamiento de Miralcamp, que han cortado toda la calle y los accesos a la escuela, que está cerca –hoy no hacen clases al ser festivo por la celebración del carnaval en el municipio–.