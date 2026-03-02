Dos paradistas históricos del mercado se despiden tras casi medio siglo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Después de casi medio siglo de trabajo bajo el cielo de los lunes en Tàrrega, dos de los paradistas más veteranos del mercado semanal, Joaquim Jordi Foj y Josep Sánchez Martín, han puesto punto final a una larga trayectoria marcada por la constancia, la proximidad y la confianza de miles de clientes que, con el tiempo, se han convertido en amigos. Su despedida tuvo lugar el pasado lunes.

Joaquim Jordi Foj, con su parada de textil para el hogar en el Pati, ponía en valor la fidelidad de su clientela. “Han sido muchos años y siempre me he sentido muy agradecido con la gente. Además de estar en el mercado, en nuestro taller hemos hecho confección de cortinas a medida, y a lo largo del tiempo fue creciendo el número de clientes. Mucha gente repetía, y eso era señal de confianza. La confianza y la amistad de los clientes es lo que me llevo”, decía con orgullo. “He ido a muchos mercados y de todos guardo muchos recuerdos. En todos los sitios he tenido muy buenos clientes y, sobre todo, buenos amigos. Me quedo con eso”.

Durante casi cinco décadas de madrugones, frío, viento, calor o lluvia, Jordi reveló que “a las inclemencias del tiempo te acostumbras” aunque reconoció que “muchas veces pensé en poner una tienda, pero nunca lo hice porque tengo clientes muy dispersos. Trabajo en lugares diferentes y eso también te da ventajas, porque cada día cambia”. Ahora que se jubila, lo hace con la satisfacción de haber resistido los cambios del tiempo y del consumo. “Aunque las costumbres sean diferentes, el mercado directo se mantiene y se mantiene bien”, aseguró, convencido de que este modelo tradicional todavía tiene mucho recorrido.

En la calle del Carme, Josep Sánchez Martín, conocido por su puesto de galletas, frutos secos y dulces, compartía también sentimientos parecidos. Su historia es la de una continuidad familiar. “Empecé con mi padre y con mi hermano, ellos ya no están, pero yo he seguido. Han sido 47 años viniendo cada lunes al mercado de Tàrrega, y me ha ido bastante bien. He pasado por momentos difíciles, he superado crisis..., pero siempre he podido aguantar ofreciendo productos de calidad a precios razonables”, explicó. Sin embargo, reconoció que “ahora los supermercados lo destrozan todo”. “Los hábitos de consumo se transforman, y hay que adaptarse. Yo hace veinte años no tenía productos integrales o sin gluten. Ahora vendo menos galletas, es cierto, pero vendo más frutos secos. El secreto es acoplarse, estar atento a lo que busca el cliente. La calidad lo es todo, y eso sigue siendo lo que mantiene viva la parada”, indicó. Sánchez se jubila también con la satisfacción de haber podido traspasar el negocio. Ahora podrá descansar, aunque reconoció que echará de menos el contacto humano: “Lo que más valoro del mercado es el trato con la gente, eso es lo que voy a echar de menos. Lo del trabajo, madrugar, cargar, eso no; pero el trato, sí. Tengo clientas de tres generaciones. Eso no se olvida”.

El ayuntamiento les agradece su dilatada trayectoria

La concejala de Promoción Económica, Núria Robert, explicó que “el lunes pasado quisimos dar las gracias a dos paradistas que se jubilan después de muchos años viniendo al mercado de Tàrrega. Es nuestra manera de agradecerles la confianza depositada en la ciudad y la dedicación a su trabajo. Sabemos que tener una parada comporta muchas horas, no solo las de venta sino también el trabajo en casa, la preparación, y además enfrentarse a las inclemencias del tiempo. Es un trabajo duro. Por eso queremos desearles mucha suerte en esta nueva etapa y darles las gracias por haber sido parte de la historia del mercado de Tàrrega.”

El mercado de Tàrrega tendrá este año 70 paradas

Como ya publicó SEGRE, el ayuntamiento de Tàrrega ha sacado a concurso la licitación de 11 nuevas licencias para instalar nuevas paradas en el mercado semanal de los lunes. Con estas, el mercado pasará a tener unas 70 paradas distribuidas por las calles y plazas del centro de la ciudad. Las nuevas licencias permitirán la implantación de actividades ahora no presentes como la venta de productos de proximidad (km 0, excepto fruta y verdura) y un food truck, así como paradas de bolsos y artículos de piel, textil infantil, menaje de cocina, cosmética, textil para el hogar, bisutería y artesanía. Ofertas, hasta el 10 de marzo.