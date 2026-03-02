Empiezan las obras urgentes de reparación de la autovía A-2 en la Segarra

Publicado por jordi bonilla Creado: Actualizado:

Este lunes han empezado las obras en el tramo de 8 kilómetros de la autovía A-2 entre Cervera y la Panadella, 17 días después del episodio que dejó una treintena de coches con pinchazos y algunos cristales rotos . Se ha empezado a intervenir este lunes por la mañana desde el límite provincial, después de haber aplicado parches en el día posterior a los incidentes.

Les obras de urgencia, con un presupuesto de 3,99 millones (IVA incluido), incluyen fresado del firme deteriorado, reposición de 5 centímetros de mezcla bituminosa y nueva señalización horizontal.