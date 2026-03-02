Guillem Valls, de nuevo presidente del Canalet

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La comunidad de regantes del Canalet de Tàrrega renovó el jueves su junta directiva. No se presentó ninguna candidatura alternativa, y los asistentes a la asamblea ratificaron la continuidad de Guillem Valls como presidente, de Justo Minguella como vicepresidente y de los vocales Ramon Vilardosa, Jordi Capdevila y Pere Pont. El único cambio fue la incorporación de Ramon Palou, que sustituye a Josep Solé como vocal. El resto de miembros de la junta no estaban sujetos a renovación.

Además de la renovación, la asamblea abordó el proyecto de la conexión sur con el canal Segarra-Garrigues (ver SEGRE del pasado viernes) y aprobó las cuentas del ejercicio 2025, que cerraron con un resultado negativo de 42.482,59 euros.

Durante el encuentro también se valoró positivamente el reciente visto bueno de la Generalitat al proyecto de modernización de la red de regadío y al protocolo de riego del sistema, culminando más de una década de reivindicaciones.

Por último, se acordó mantener la tarifa variable del agua en 0,19 euros por metro cúbico, a la espera del nuevo precio que establezca la comunidad general de regantes.