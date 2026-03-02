Más de 250 donantes en la campaña de la Escola Pia

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Escola Pia de Tàrrega registró 252 donantes en la séptima edición de la campaña de donación de sangre y plasma organizada por este centro educativo y el Banc de Sang i Teixits de Lleida. La tutora de quinto de Primaria, Mònica Tribó, se mostró muy satisfecha de la buena respuesta de la ciudadanía con un balance de 208 donantes de sangre, 17 de plasma, 24 ofrecimientos y 3 registros de donantes de médula ósea y decenas de empresas y comercios que ofrecieron lotes. Precisamente, se logró un nuevo récord de donantes, ya que el año pasado se registraron 211, y por segundo año también hubo donantes de médula ósea.La campaña corrió a cargo del alumnado de quinto de Primaria que el lunes y el martes de la semana pasada se distribuyeron en grupos y en diferentes franjas horarias en el Casal Cívic de Tàrrega encargándose de recibir a los donantes, entregar los obsequios, realizar las encuestas y preparar el refrigerio, entre otros. El lema de esta edición era El món necessita sang, el món necessita vida. En las seis ediciones pasadas, la Escola Pia consiguió 954 donaciones de sangre y plasma y 10 posibles donantes de médula ósea.