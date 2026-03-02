Multas a furgonetas por aparcar en el Montsec d’Ares

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales denunciaron la semana pasada a los titulares de 16 vehículos estacionados en un zona forestal protegida en el Montsec d’Ares, en el municipio de Àger (Noguera). Según fuentes del cuerpo, se trataba de miembros de una familia que habían elegido este enclave para una celebración. Principalmente, eran furgonetas y camionetas aunque también había dos turismos. Se multó a los vehículos infractores, ya que algunos sí estacionaron fuera de la pista forestal, como establece el reglamento. Además, algunos de ellos circularon sin la inspección técnica anual (ITV) actualizada.

Las sanciones responden a la vulneración de la normativa relativa a la prohibición de la circulación motorizada en pistas forestales, ya que se comprobó que habían llegado hasta el punto de encuentro campo a través. El Montsec d’Ares está dentro de las áreas declaradas Espais d’Interés Natural (EIN) por la Generalitat y está sujeto a unas rigurosas normativas de protección, en especial, en verano para la prevención de incendios, pero también en otras épocas del año para preservar especies y paisaje. De hecho, las últimas lluvias y nevadas han afectado seriamente a los caminos, por lo que circular por estas vías está totalmente desaconsejado por la afectación que puedan causar los vehículos.

Marcas de ruedas en caminos protegidos

■ La principal afectación de la llegada de los 16 vehículos al Montsec d'Ares se detectó en los caminos que han quedado marcados con las ruedas de las furgonetas y las camionetas. Fuentes de los Rurales indicaron que en la actualidad, debido a las intensas lluvias de las semanas pasadas y a las nevadas muchos de ellos se encontraban casi intransitables por el barro.