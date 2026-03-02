Quim Vilamajó, escritor: «Soy capaz, como cualquier otra persona»

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

¿Cómo nació la idea del libro?

Anna, de la Editorial Fonoll, fue quien lo propuso. ¡Y yo encantado de la vida, porque era uno de mis sueños! De hecho, el título también fue una propuesta suya: Sento, que refleja muy bien que las personas con síndrome de Down, como yo, no solo pensamos, sino que también sentimos. La vida con un cromosoma de más es simplemente mi forma de vivir.

¿El libro es su vida?

El libro habla de mis pensamientos, de mis sentimientos y también de mi historia personal con mis experiencias. No quiero hacer mucho spoiler, pero es como un viaje a lo largo de mi vida: empieza con mi nacimiento, sigue con mi etapa escolar, y con los objetivos y metas que me he propuesto y que he conseguido con mucho esfuerzo. Hablo de mi trabajo y de mi vida independiente.

Usted es un ejemplo para muchas personas por haber roto esquemas.

No ha sido fácil, he tenido muchas dificultades. Por ejemplo, antes me daba miedo vivir de forma independiente. Anticipaba las cosas, me generaba nervios, preocupación e inquietud. Tenía dudas sobre cómo sería convivir con otras personas. Pero ahora estoy muy contento. Con mis compañeros nos entendemos y nos comunicamos bien. Claro que a veces hay algún malentendido, pero lo resolvemos. Estoy feliz porque hago mi vida fuera de casa de mis padres, y eso es un paso más hacia la libertad y la autonomía. Llevo nueve años trabajando en la Cámara de Comercio de Lleida, y también estoy muy contento.

Para las personas con discapacidad intelectual no es fácil, todavía existen prejuicios y las empresas a menudo no adaptan bien las tareas a nuestras capacidades. Faltan recursos y eso crea dificultades para acceder al mundo laboral. En mi caso fue un proceso bonito. Hice un curso de habilidades sociales en la Cámara, durante el cual mis compañeros pudieron conocerme y confiar en mis capacidades.

A partir de ahí, me ofrecieron la oportunidad de realizar prácticas como auxiliar administrativo y encargado del material. Después me ofrecieron un contrato temporal y ahora ya indefinido. Lo que me gusta más es hacer de recepcionista, atender a los clientes e interactuar con ellos y coger el teléfono.

¿El libro también tiene un mensaje reivindicativo?

Sí, soy una persona muy reivindicativa. No me gusta la sobreprotección ni que nos limiten antes de darnos la oportunidad de intentar algo. A veces dan por hecho que no lo conseguiremos, incluso cuando ya lo hemos hecho bien antes. Tampoco me gusta el paternalismo, cuando otros deciden o actúan por ti. Y mucho menos que nos traten como niños o que nos hablen como si no entendiéramos las cosas. Este libro también nace por eso, porque quiero que la sociedad nos conozca mejor, que comprendan cómo pensamos y sentimos las personas con síndrome de Down.

¿Cree que la sociedad está cambiando?

Creo que todavía hay prejuicios e ideas preconcebidas. A menudo se piensa que no podremos hacer algo o que nos vamos a equivocar, aunque la intención sea buena. Pero esa actitud limita nuestra capacidad. Me gustaría que la gente nos conociera mejor, que escuchara lo que pensamos y sentimos, sin corregirnos constantemente. Es muy importante sentirnos escuchados.

Lleva muchos años reivindicando derechos e inclusión.

En 2011 creé el videoblog El món del Quim junto con mi padre, que trabaja en comunicación audiovisual. Con vídeos contaba ilusiones, sueños, decepciones... Llegué a muchos medios y el videoblog tuvo un gran éxito. Después lancé el proyecto artístico I am able (Soy capaz), que acabó dando origen a este libro. Otro proyecto fue con Jordi Calvís, de Les Borges Blanques, quien diseñó una camiseta con el lema Vaig al meu ritme. En 2024, abrí Canal Empàtic en YouTube, donde pasé los vídeos del blog, y ahora también soy muy activo en TikTok e Instagram. Edito los vídeos yo mismo, con los consejos de mi padre.

¿Qué le motiva a seguir creando contenido?

A la gente le gusta el contenido, les hace reflexionar. No me gusta que piensen solo en mis limitaciones. A veces, sin querer, me ponen más dificultades de las que realmente existen, solo por no ser perfecto. Pero nadie es perfecto. Lo importante es que todos somos capaces, cada uno a su manera. Me gusta reivindicar eso, que también tengo criterio y puedo tomar decisiones, igual que cualquier otra persona.