Récord en la Caminada de l’Urgell con 280 participantes
La 24 edición de la Caminada de l’Urgell, organizada por la Associació Excursionista de l’Urgell, registró ayer récord de participación con 280 inscritos que se sumaron a la treintena de voluntarios que hicieron posible la actividad. La caminata salió desde Tàrrega y recorrió caminos y senderos situados en el entorno natural entre la capital y El Talladell. El presidente de la entidad, Dani Boix, explicó que “los participantes podían escoger entre dos recorridos, de 8,5 kilómetros —muy familiar y agradable— y de 17,5 km —más exigente-” mientras que el vocal Marc Segarra destacó que “el desayuno popular de longaniza a la brasa con pan tostado gusta mucho”.
Todos los inscritos fueron obsequiados con un frontal con linterna.