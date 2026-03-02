SEGRE

MONARQUÍA

El rey Felipe VI, en Baqueira sin la reina Letizia

El monarca llegó al valle de Arán el jueves, sin la reina Letizia

El rey Felipe VI, ayer en las pistas aranesas disfrutando del esquí. - EFE

El rey Felipe VI, ayer en las pistas aranesas disfrutando del esquí. - EFE

Maria Molina
Publicado por
Maria MolinaPeriodista

Creado:

Actualizado:

En:

El rey Felipe VI fue este fin de semana un esquiador más en las pistas aranesas de Baqueira-Beret, donde habitualmente practica el deporte blanco, del cual es un gran aficionado. El monarca llegó el jueves a la noche, sin la reina Letizia, para reunirse con un grupo de amigos con quien es habitual que esquíe.

Aprovechó estos días libres a su agenda ya que hoy tiene previsto asistir a la inauguración del Mobile World Congress Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, donde coincidirá con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

La llegada del rey a Naut Aran siempre levanta gran expectación entre vecinos y aficionados al esquí a la Vale. Su anterior visita fue el 2024.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking