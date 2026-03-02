El rey Felipe VI, en Baqueira sin la reina Letizia

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI fue este fin de semana un esquiador más en las pistas aranesas de Baqueira-Beret, donde habitualmente practica el deporte blanco, del cual es un gran aficionado. El monarca llegó el jueves a la noche, sin la reina Letizia, para reunirse con un grupo de amigos con quien es habitual que esquíe.

Aprovechó estos días libres a su agenda ya que hoy tiene previsto asistir a la inauguración del Mobile World Congress Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, donde coincidirá con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

La llegada del rey a Naut Aran siempre levanta gran expectación entre vecinos y aficionados al esquí a la Vale. Su anterior visita fue el 2024.