MONARQUÍA
El rey Felipe VI, en Baqueira sin la reina Letizia
El monarca llegó al valle de Arán el jueves, sin la reina Letizia
El rey Felipe VI fue este fin de semana un esquiador más en las pistas aranesas de Baqueira-Beret, donde habitualmente practica el deporte blanco, del cual es un gran aficionado. El monarca llegó el jueves a la noche, sin la reina Letizia, para reunirse con un grupo de amigos con quien es habitual que esquíe.
Aprovechó estos días libres a su agenda ya que hoy tiene previsto asistir a la inauguración del Mobile World Congress Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, donde coincidirá con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
La llegada del rey a Naut Aran siempre levanta gran expectación entre vecinos y aficionados al esquí a la Vale. Su anterior visita fue el 2024.