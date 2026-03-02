Rialp, con luz de electrógeno tras un apagón el sábado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una avería dejó sin luz la noche del sábado prácticamente a todo el municipio de Rialp en plena campaña de esquí y con los establecimientos y la restauración llenos. El incidente ocurrió poco después de las 22.00 horas y obligó a instalar un grupo electrógeno para recuperar el servicio aunque de forma provisional, lo que ocurrió hacia las cinco de la madrugada porque hubo que trasladarlo desde Lleida. Por ello, los afectados estuvieron unas 6 horas sin luz.

El alcalde, Gerard Sabarich, lamentó esta situación, aseguró que en el último año y medio se ha repetido en “tres o cuatro ocasiones” y exigió “invertir” para solucionar el problema de la red e “indemnizar” a los afectados, ya que en la mayoría de los restaurantes no se pudieron cobrar las cenas o las consumiciones. La avería afectó al menos a las viviendas y establecimientos de la avenida Flora Cadena (travesía de la C-13).

La compañía Endesa explicó que a las 22.20 horas se desconectó una línea soterrada de media tensión que abastece al municipio, lo que dejó sin luz a unos 400 clientes. Un portavoz explicó que ayer se examinó el pavimento con una máquina para detectar el punto exacto de la incidencia sin tener que levantar todo un tramo más amplio de firme de forma innecesaria. Endesa calcula que la incidencia quedará resuelta hoy y explicó que se hará cargo de la reposición del pavimento.