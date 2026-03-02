Tàrrega estrena señales luminosas en pasos de peatones de la C-14

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha reforzado la iluminación de la travesía urbana de la C-14 para aumentar la visibilidad y mejorar la seguridad de un tramo que registra una alta afluencia de vehículos. Se han instalado nuevas señales luminosas de paso de peatones con placas solares en 5 puntos de la travesía. También se han añadido 10 farolas nuevas de luz con tecnología eficiente led y se han incorporado nuevos captallums reflectantes en el suelo para mejorar la visibilidad. Otra de las novedades ha sido la incorporación de nuevos semáforos en el cruce de la plaza del Carme y la avenida de Catalunya con un control remoto que ajusta los intervalos de funcionamiento y, además, facilitan la movilidad de personas invidentes. Paralelamente, se ha mejorado la accesibilidad con una rampa en el cruce con el pasaje Sant Jordi y con relieves en el suelo en los pasos de peatones.

Éstas son algunas de las actuaciones que forman parte del plan de mejora de este tramo urbano impulsado por la concejalía de Urbanismo para potenciar una movilidad más segura, accesible y sostenible. El importe total de todas las intervenciones es de 319.217 euros (IVA incluido) y se ha contado con una subvención de 150.000 euros mediante el Servei Català de Trànsit.