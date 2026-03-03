SEGRE

POLÍTICA

Juntos y la CUP pactan una moción de censura para abrir una nueva etapa de gobierno a Tàrrega

Rosa Maria Perelló será investida alcaldesa de la capital del Urgell

Imagen del pleno de Tàrrega durante el debate de la cuestión de confianza.

Imagen del pleno de Tàrrega durante el debate de la cuestión de confianza.

Publicado por
Laia Pedrós
Corresponsal del Urgell

Creado:

Actualizado:

Juntos y la CUP han llegado a un acuerdo y presentarán mañana una moción de censura al Ayuntamiento de Tàrrega para desbancar la actual alcaldesa, Alba Pijuan, y su gobierno formado por ERC y PSC después de que la primera edil republicana no superara el miércoles pasado la cuestión de confianza planteada. Los dos partidos, actualmente a la oposición, defienden que "la decisión llega como consecuencia directa del bloqueo político generado por un ejecutivo incapaz de articular una mayoría, de aprobar el presupuesto mediante el diálogo y de establecer un marco estable de gobernabilidad".

Mañana registrarán la moción de censura y ofrecerán más detalles del pacto con que Rosa Maria Perelló será investida alcaldesa de Tàrrega, cargo que ya ostentó entre los años 2011 y 2019, mientras que Laia Recasens será la primera teniente de alcaldía, configurando un liderazgo compartido.

Juntos asumirá áreas vinculadas a Alcaldía, Urbanismo, Feminismos, Acción Social, Comercio y Gestión Económica para garantizar estabilidad ejecutiva. La CUP gestionará Servicios Municipales, Transición Energética, Vivienda, Participación, Cultura y la nueva concejalía de Llengua, aportando continuidad y conocimiento de la administración y una clara voluntad transformadora.

Según han informado en un comunicado, el pacto busca más transparencia como eje central, con una agenda abierta, mecanismos de rendición de cuentas y una comunicación institucional plural y compartida. También refuerza la participación ciudadana y el papel de las entidades, recuperando espacios de diálogo e impulsando una relación más directa.

En segundo lugar, más servicios públicos: se impulsará un plan de mantenimiento, limpieza y accesibilidad; la finalización del alumbrado led; mejoras en movilidad a pie y en bicicleta, y un modelo energético sostenible y arraigat en el territorio. La vivienda se convierte en una prioridad central con inversiones específicas para ampliar parque público, impulsar la rehabilitación y desplegar un Plan Local de Vivienda.

En tercer lugar, más proximidad: el acuerdo incluye la municipalización del Teatro Ateneo, el refuerzo cultural y patrimonial, una plataforma de comercio electrónico local, la creación de la concejalía de Llengua y la apuesta por una ciudad cohesionada socialmente, con más servicios y más derechos.

Juntos y la CUP han destacado que, a pesar de las diferencias ideológicas, han priorizado la estabilidad institucional de Tàrrega. "Se abre una nueva etapa. Una etapa de trabajo conjunto, de liderazgo compartido y de compromiso firme con el futuro del municipio", han apuntado.

