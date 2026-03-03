Juntos y la CUP pactan una moción de censura para abrir una nueva etapa de gobierno a Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Corresponsal del Urgell Creado: Actualizado:

Juntos y la CUP han llegado a un acuerdo y presentarán mañana una moción de censura al Ayuntamiento de Tàrrega para desbancar la actual alcaldesa, Alba Pijuan, y su gobierno formado por ERC y PSC después de que la primera edil republicana no superara el miércoles pasado la cuestión de confianza planteada. Los dos partidos, actualmente a la oposición, defienden que "la decisión llega como consecuencia directa del bloqueo político generado por un ejecutivo incapaz de articular una mayoría, de aprobar el presupuesto mediante el diálogo y de establecer un marco estable de gobernabilidad".

Mañana registrarán la moción de censura y ofrecerán más detalles del pacto con que Rosa Maria Perelló será investida alcaldesa de Tàrrega, cargo que ya ostentó entre los años 2011 y 2019, mientras que Laia Recasens será la primera teniente de alcaldía, configurando un liderazgo compartido.

Juntos asumirá áreas vinculadas a Alcaldía, Urbanismo, Feminismos, Acción Social, Comercio y Gestión Económica para garantizar estabilidad ejecutiva. La CUP gestionará Servicios Municipales, Transición Energética, Vivienda, Participación, Cultura y la nueva concejalía de Llengua, aportando continuidad y conocimiento de la administración y una clara voluntad transformadora.

Según han informado en un comunicado, el pacto busca más transparencia como eje central, con una agenda abierta, mecanismos de rendición de cuentas y una comunicación institucional plural y compartida. También refuerza la participación ciudadana y el papel de las entidades, recuperando espacios de diálogo e impulsando una relación más directa.

En segundo lugar, más servicios públicos: se impulsará un plan de mantenimiento, limpieza y accesibilidad; la finalización del alumbrado led; mejoras en movilidad a pie y en bicicleta, y un modelo energético sostenible y arraigat en el territorio. La vivienda se convierte en una prioridad central con inversiones específicas para ampliar parque público, impulsar la rehabilitación y desplegar un Plan Local de Vivienda.

En tercer lugar, más proximidad: el acuerdo incluye la municipalización del Teatro Ateneo, el refuerzo cultural y patrimonial, una plataforma de comercio electrónico local, la creación de la concejalía de Llengua y la apuesta por una ciudad cohesionada socialmente, con más servicios y más derechos.

Juntos y la CUP han destacado que, a pesar de las diferencias ideológicas, han priorizado la estabilidad institucional de Tàrrega. "Se abre una nueva etapa. Una etapa de trabajo conjunto, de liderazgo compartido y de compromiso firme con el futuro del municipio", han apuntado.