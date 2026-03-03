El programa Terra d'Oportunitats de CaixaBank, para impulsar el emprendimiento rural, facilita más de cien negocios

La ‘mandonguera ‘ recibe la ayuda puntual de su madre durante algunas fases de la elaboración de embutido como la limpieza de la tripa. - E.B.D.

Se trata de impulsar el emprendimiento rural, fomentar la creación de empleo y contribuir a fijar población en zonas con riesgo de despoblación”, explican fuentes de CaixaBank sobre el programa Terra d’Oportunitats, que en su primer lustro de funcionamiento ha dado apoyo formativo y asesoramiento a 125 emprendedores de pueblos de Lleida.

El programa, que incluye convenios con Grupos de Desarrollo Rural y entidades del territorio que “aportan conocimiento local y red de acompañamiento” para esos emprendedores que levantan persianas en el mundo rural y que permiten “detectar proyectos con potencial”, ha destinado ayudas de 1.000 a 5.000 euros a veinte de ellos.

Marta Capdevila, de Belianes, combinó esa ruta y la del Ticket Local en la reapertura de Embotits Cal Bosch, el establecimiento que mantiene la tradición de elaborados cárnicos de la localidad, un sector en el que hace unos años operaban cuatro establecimientos.

El suyo reabrió en noviembre de 2024, cuando Marta dejó su puesto en la biblioteca municipal. “Después de diez años, cuando era el momento de estabilizar la plaza y ser fija, decidí volver al negocio familiar”, cerrado desde 2018, explica.

Integradora social de formación, nunca se había dedicado a la carnicería. “Hacía mondongo una vez o dos al año, para la familia y para aprender, aunque con mi hermano teníamos claro que la tradición del embutido no se podía perder”, explica. Sin embargo, anota, “en casa nos habían inculcado aquello de la cultura del esfuerzo, que teníamos que estudiar y marcharnos”, recuerda. En su caso, el periplo incluyó doce años en Venezuela y, a la vuelta, los diez de bibliotecaria. Quince meses después de abrir, “de lo que más contenta estoy es de que ya puedo y sé despedazar una canal de cerdo”, señala.

El negocio de Marta, en el que cuenta con el apoyo de una empleada a media jornada, se basa en conceptos muy definidos e interrelacionados. Uno es “preservar las recetas de l’àvia Teresina y reivindicar el oficio de mandonguera”, algo que requiere maestría porque, en realidad, “todo es a ojo. Lo estoy registrando, porque es cada canal la que marca los ingredientes”.

Otros dos tienen que ver, precisamente, con los ingredientes. “Solo utilizamos conservantes naturales, sal y pimienta, salvo en la sobrasada y la butifarra catalana porque requieren algunos en concreto”, explica. Y solo utilizan canales de cerdo Ral d’Avinyó, la raza porcina rústica creada en esa localidad del Bages, que se alimenta con cereal y no come pienso y que pasta en campos abiertos. “Es una carne más roja, más integrada, con el sabor de antes”, anota

El cuarto pilar es el trabajo a demanda “para evitar el desperdicio alimentario. Los lunes cerramos la comanda (por Whats’App), elaboramos tres días y el viernes y el sábado la despachamos”, indica. Sirve a clientes locales y a tiendas de pueblos cercanos con las que ya trabajaban sus padres.

El acompañamiento de Terra d’Oportunitats resultó clave para diseñar el negocio. “Vimos que había que hacer algo pedagógico sobre el comer sano. Buscamos un cliente que valora lo que come y que está dispuesto a pagar un precio justo por algo que vale la pena para su salud”, señala. Ahí Capdevila destaca la importancia de haber organizado un grupo de discusión con clientes potenciales: “Fue una ayuda enorme por la pedagogía. Nuestra secallona no es roja sino marrón porque usamos conservantes naturales”. “Todo lo que hice (en el acompañamiento) me sirvió”, anota.

Marta, madre de dos niñas, destaca otra característica de su trabajo relacionada con la conciliación. “Me organizo mejor, y no he de pedir permiso; y las mismas condiciones tiene la persona que trabaja conmigo”.