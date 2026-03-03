Un hombre herido grave por el vuelco del camión que conducía en la carretera de Castelldans en el Cogul
El hombre ha sido trasladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
El conductor de un camión ha resultado herido grave en un accidente en que ha volcado el vehículo, según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Los Bomberos han recibido el aviso a las 8.16 horas. El SEM, que ha activado dos ambulancias, ha atendido y trasladado el herido en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El camión iba cargado de orujo.