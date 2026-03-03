Un hombre herido grave por el vuelco del camión que conducía en la carretera de Castelldans en el Cogul

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El conductor de un camión ha resultado herido grave en un accidente en que ha volcado el vehículo, según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los Bomberos han recibido el aviso a las 8.16 horas. El SEM, que ha activado dos ambulancias, ha atendido y trasladado el herido en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El camión iba cargado de orujo.