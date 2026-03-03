Instalan este año lectores de matrículas para mejorar la seguridad

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Organyà ha anunciado que instalará lectores de matrículas para mejorar la seguridad en el municipio. De momento, ha aprobado un convenio de colaboración en materia de videovigilancia, que llevará a cabo la policía catalana, entre el consistorio y el departamento de Interior.

La intervención cuenta con la ayuda económica de la Generalitat. Supondrá una inversión de 30.000 euros (con impuestos), según indicó el ayuntamiento. La administración local será la encargada de los trabajos para instalar el operativo y su mantenimiento. La ubicación está ya determinada. Una estará instalada en una de las farolas del polígono industrial de Els Vilansats, ahora en fase de urbanización, y la otra, en la otra entrada de la población, se instalará en la infraestructura que tiene Carreteras sobre la vía. La instalación saldrá a concurso público durante las próximas semanas para que puedan entrar en funcionamiento antes de acabar el año.

Oliana es otro de los ayuntamientos que también ultima los trámites para instalar estos mecanismos de seguridad en la entrada y la salida del municipio. El alcalde defiende la necesidad de disponer de ellos tras las últimas oleadas de robos.