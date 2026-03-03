En marcha el proyecto que transformará en campos las estepas de Fraga y Vallobar

Los edificios del poblado abandonado de Cardiel, en la zona de transición de los Monegres en el Baix Cinca, permanecen como testigos de los rodajes del ‘fragatini western’. - JORDI ECHEVARRIA

Les estepas del Baix Cinca que hace seis décadas sirvieron de escenario para el fugaz fenómeno del fragatini western, que incluyó el rodaje de media docena de películas del oeste en sólo dos años, desaparecerán en unos meses con la transformación en regadío de la partida conocida como Cardiel o el Sifón de Cardiel.

Se trata de un proyecto del Gobierno de Aragón presupuestado en 47 millones de euros para transformar en regadío 5.333 hectáreas, 4.480 en Fraga y 853 en Vallobar (el proyecto inicial era de 6.199), en la cual lleva años acabada la concentración parcelaria y la construcción de la red de caminos. También hace años que está acabada la principal fuente de abastecimiento del sistema de riego, que es la balsa de Valdepatao, ubicada en el tramo final del sector V del canal de los Monegres.

La comunidad de regantes puede cambiar de miembros en los próximos meses, ya que el ayuntamiento de Fraga ha sacado a licitación la enajenación de 18 fincas rústicas que suman 136,4 hectáreas a la zona de los nuevos regadíos del Sifón de Cardiel, en las zonas de Llanos de Cardiel, Partida Baixa y Espartosa, “por la falta de medios personales y materiales disponibles para su adecuada explotación”, señalan fuentes municipales. Les tierras, divididas en 18 lotes, tienen un valor conjunto de 1.247.762 euros. El plazo de presentación de ofertas acaba el 19 de marzo y los interesados pueden licitar por uno o varios lotes.

Les encañonadas del sistema de riego se van extendiendo poco a poco por la estepa del Baix Cinca.

La comunidad de regantes del Sifón de Cardiel cerró a finales de enero el plazo para solicitar la puesta en regadío de nuevas fincas en la zona, un trámite que tiene un coste aproximado de cien euros por hectárea.

El avance del regadío irá transformando poco a poco un paisaje con unas características desérticas que lo llevaron a competir con el desierto de Tabernas, en Almería, donde germinó el spaghetti western de directores como Sergio Leone y Enzo Castellari, compositores como Ennio Morricone y actores como Clint Eastwood.

Seis décadas después, algunos poblados cinematográficos almerienses como Fuerte Bravo o Western Sergio Leone se mantienen como parques temáticos que evocan aquella época mientras que Cardiel, una antigua aldea fechada del siglo XIV, se adelgaza al lado del AP-2 con sus edificios semi-ruinosos separados por un camino de la nueva zona de regadío; en los dos casos, al lado de potentes zonas agrícolas.

El fragatini western, cuyos escenarios incluyeron los de localidades próximas como Alcolea y Xalamera, incluyó películas como I lunghi giorni della vendetta (1967), Yankee (1966), Pistoleros de Arizona (1965) y algunas de la serie de Ringo, con Guiliano Gemma y Fernando Sancho en los papeles principales y que incluyó filmes como Una pistola para Ringo (1965) e Il ritorno di Ringo (1965).

Esta imagen recupera 60 años después el encuadre de una de las escenas de 'Yankee'.

Cuando el desierto de Nuevo México estaba en Fraga

Yankee, dirigida en 1966 por Tinto Brass y protagonizada por Philippe Leroy y Adolfo Celi, fue quizás la producción que más popularidad consiguió de la breve serie del fragatini western, rodada en la segunda mitad de los años 60, a partir de 1965. En esta película, los paisajes esteparios de Fraga, de Vallobar y de Xalamera hacían del desierto de Nuevo México, el Estado fronterizo del sur de los EE.UU. que atraviesan el río Grande y el Pecos. El encuadre de la fotografía actual reedita en el 2026 el de la secuencia del filme en el cual los pistoleros de Grande Concho intentan asaltar el pueblo.