Primeros módulos del nuevo parque de Bomberos de Seròs

El nuevo parque de Bomberos Voluntarios de Seròs entrará en funcionamiento en junio, en plena campaña forestal. Ayer llegaron a Seròs dos de los 15 módulos del nuevo equipamiento que conformarán el edificio. En los próximos días llegarán el resto de módulos y el montaje finalizará a finales de semana.

Los bomberos de la localidad llevaban 18 años reivindicando un nuevo parque, ya que el anterior, que abandonaron definitivamente en el 2021, tenía graves deficiencias estructurales y estaba apuntalado. Desde entonces tienen su sede en un almacén municipal.

Las nuevas instalaciones, con una superficie de 832 metros cuadrados, darán cabida a 31 efectivos y contarán con sala de control, vestuarios, espacios para documentación operativa, cocina, gimnasio y servicios higiénicos, entre otros. También habrá una zona de vehículos formada por cocheras, mantenimiento mecánico y almacén. El presupuesto es de 1,9 millones de euros y la intención es que este parque sirva de modelo para los nuevos parques de bomberos voluntarios.