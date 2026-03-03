El salón del automóvil de la Fira de Sant Josep de Mollerussa incrementará un 25% la superficie expositiva

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La 45.ª edición del Salón del Automóvil de la Fira de Sant Josep incrementará en cerca de un 25% su superficie expositiva. Se pasará de los 7.190 metros cuadrados a 9.050. Las expectativas del sector automovilístico son buenas y, según el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Automoción de Lleida, Mario Pinilla, este año se esperan cifras “prepandémicas” de venta de vehículos. El alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacado que en los últimos 10 años se han vendido 4.517 coches nuevos y de ocasión en las ferias que se organizan en la capital del Pla d'Urgell, por un valor de más de 100 millones de euros. A dos semanas y poco de la feria, se están ultimando los trabajos de adecuación del recinto de las piscinas y el parque municipal.