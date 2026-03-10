Amplían la caza del ciervo en el Pirineo por el mal tiempo

El departamento de Agricultura ha prorrogado el período hábil de caza del ciervo en varias comarcas del Pirineo. Debía concluir el pasado 23 de febrero, pero sigue en marcha y se prolongará hasta el 29 de marzo. Se trata de una medida excepcional justificada por el mal tiempo, con numerosos días de lluvia y nieve que han limitado significativamente la actividad cinegética durante esta temporada.

La resolución amplía el calendario de caza hasta el último domingo de marzo en las áreas privadas de caza (APC) y áreas locales de caza (ALC) de la Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Jussà y Sobirà. Esta prórroga será válida para abatir ciervos de ambos sexos con cualquier método de caza autorizado.

Este invierno se ha caracterizado por precipitaciones intensas y nevadas persistentes, que han dificultado de manera considerable la práctica efectiva de la caza durante buena parte de los días hábiles establecidos inicialmente. Según el presidente de la federación territorial de Caza de Lleida, Ramon Mayench, esto ha impedido que los cazadores alcanzaran los “cupos” de captura previstos en los planes de destión cinegética, lo que ha generado la necesidad de esta ampliación.

La sección de Bosques y Actividades Cinegéticas de la Gemeralitat informó favorablemente sobre la modificación del período de caza, recomendando la prórroga para cumplir con los cupos y precintos de captura autorizados para esta temporada. Al margan de los ciervos, cabe recordar que Agricultura busca incrementar la captura de conejos en las comarcas de Lleida con sobrepoblación. La densidad de conejos es ahora de 14,46 por km2, inferior a la de 2024. La conselleria abrió en diciembre líneas de ayudas para instalar medidas de protección en cultivos, para adquirir amplificadores de luz para la caza nocturna y munición, y para contratar servicios privados de control. Además de dañar cultivos, la superpoblación de conejos genera riesgos para carreteras y vías de tren.