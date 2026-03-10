Cerca de 40 expositores en la IV JocArt de Bovera, que espera a 800 personas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Bovera celebra este domingo la cuarta edición de la Fira JocArt, que contará con unas 40 paradas y que prevé la asistencia de unas 800 personas. El programa comenzará a las 9.00 de la mañana con un almuerzo popular al que seguirá un concurso de all i oli, una de las novedades de este año, según explicó el alcalde, Òscar Acero.

Durante la jornada también se celebrará una gincama para descubrir los secretos y lugares emblemáticos de la localidad y una competición de tirada de pinyols d’oliva. El programa también incluye una demostración de oficios antiguos, además de juegos y talleres participativos tanto para niños como adultos.

Como en anteriores ediciones, se ha acuñado una moneda con metales reciclados, en este caso relacionada con los valores culturales del pueblo, en la que se puede ver un horno de aceite de enebro por una cara, y un olivo milenario, por otra, elaborada por Manel Fernando. Se han acuñado unas doscientas monedas que se pondrán a la venta durante el certamen. El presidente del Parlament, Josep Rull, será el encargado de inaugurar la Fira de este año. JocArt es una feria que combina juegos populares, oficios artesanos y gastronomía para todas las edades, señaló Acero.