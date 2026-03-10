Complicado rescate de un esquiador herido grave en Aigüestortes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Laborioso rescate de un esquiador herido grave el que llevó a cabo entre la noche del domingo y ayer por la mañana el GRAE de los Bomberos de la Generalitat en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 19.51 horas del domingo y no pudieron evacuarlo hasta ayer por la mañana en el helicóptero al hospital Arnau de Vilanova.

El hombre, que formaba parte de un grupo de tres esquiadores, sufrió un accidente y llegó al refugio de Amitges, a 2.365 metros de altura, quejándose de un fuerte golpe en el tórax. Un médico que casualmente se encontraba en el refugio hizo una primera valoración y alertó de que el herido podría sufrir un neumotórax, una lesión que requería atención urgente. Ante la imposibilidad de que el helicóptero de los Bomberos volara, ya que no había luz, los equipos del GRAE iniciaron el ascenso por tierra. Dotaciones de La Seu d’Urgell, Cerdanyola del Vallès y Valls, junto con bomberos voluntarios de Espot, subieron con motos de nieve y a pie hasta el refugio, acompañados del médico del SEM. Llegaron a las tres de la madrugada. El facultativo del SEM coincidió con el diagnóstico inicial y consideró que efectivamente se trataba de un posible neumotórax. Los equipos valoraron la posibilidad de pedir el helicóptero de los Bomberos de Andorra, que puede volar de noche, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron. Ante esta situación, el médico estabilizó al herido y los equipos de rescate decidieron esperar en el refugio hasta primera hora de la mañana de ayer. Hacia las 7.00 horas un helicóptero se desplazó desde La Seu d’Urgell y evacuó al herido al Arnau de Vilanova.

El operativo movilizó a un total de nueve dotaciones de los Bomberos, con efectivos del GRAE de La Seu, Cerdanyola y Valls. Solo el GRAE de Olot se mantuvo en su base para poder atender cualquier otra emergencia que pudiera surgir.