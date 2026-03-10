Detrás de la procesión

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Tony Lara, fotógrafo andorrano establecido en La Seu d’Urgell, culmina un proceso de 10 años retratando las horas previas de la Procesión de Viernes Santo de la capital del Alt Urgell con una exposición de fotografías y la publicación de un libro que no dejan a nadie indiferente. Pasos previos es el nombre del doble proyecto artístico, que ha visto la luz en La Seu con una muestra, abierta hasta el 10 de abril, en la segunda planta del Centro Cívico El Passeig.

Lara define su trabajo como “una mirada personal y documental a las 12 horas previas” a la Procesión, de la que se tiene constancia desde el año 1609, “huyendo de toda connotación religiosa”. El fotógrafo ha estado toda una década observando el desarrollo y los matices del proceso de preparación y captando imágenes que permiten a los visitantes conocer el acto de una manera diferente. “He acompañado a las personas que hacen posible la actividad, todos los viernes santos, desde primera hora de la mañana, hasta que oscurecía y guardaba ya la cámara”; “mi foco no estaba en la Pasión de Cristo, sino en la parte más humana, con una conexión diferente con los objetos y los espacios”, describe.

Así, el enfoque de Pasos Previos, con un trabajo de 40 imágenes en exposición, y otro de 132 fotografías en un libro editado por Edicions Salòria, “va hacia las interioridades y hacia los detalles más cotidianos y naturales” antes de desfilar por las calles. Los protagonistas son los integrantes de las cofradías, de las hermanades, de la asociación de Armats. El fotógrafo destaca que en las imágenes “no hay nada artificial, ningún tratamiento”, asegura. “Es mi granito de arena para dejar constancia de la realidad”, en un momento en el que es difícil no sumergirse en un mundo de imágenes de IA.