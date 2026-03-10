El Pla de Rodalies incluye hasta 2030 137 millones para la RL-3 y la RL-4

El Pla de Rodalies contempla invertir en las líneas de tren de Lleida a Cervera y de Lleida a Manresa (RL3 y RL4) 137,8 millones de euros hasta 2030. El proyecto se redactó en 2020 pero se ha actualizado recientemente a raíz de la crisis ferroviaria desencadenada, en parte, por el temporal de enero. En el conjunto de Catalunya esta actualización supone 1.691 millones de euros extra, hasta los 8.037. En Lleida, según la Generalitat, algunas de las inversiones de este plan (aunque no nuevas, y varias, ya iniciadas) son la supresión de pasos a nivel en Mollerussa, con un presupuesto de 3,63 millones de euros); en Fondarella (0,67 millones) y en Cervera (0,4 millones).

Otros 1,5 millones de euros son para el “tratamiento de la trinchera Tàrrega”, en ámbito urbano y 9,67 millones de euros más, para la integración de la estación del Pla de Vilanoveta en el enclave de la de Lleida-Pirineus y la implantación del sistema de bloqueo de liberación automática en vía única (BLAU) entre Lleida y Bell-lloc, ya avanzadas.

En el conjunto de ambas líneas, el plan de cercanías contempla 64,53 millones para el programa de reposición de activos, otros 7,67 millones para actuaciones en estaciones (ver desglose); 22,6 millones para el programa de incremento de la capacidad y 43 millones más para el de vías de estacionamiento y talleres en el conjunto de ambas líneas. En este último caso, los 43 millones se centrarán en la estación de Manresa. Del total, hay 24 millones para el tramo Manresa-Barcelona.

El Pla de Rodalies no incluye los proyectos de mejora de las estaciones. Sí contempla 5,81 millones para pasos entre andenes en la estación de Bell-lloc y 1,86 en Terrassa. Sin embargo, el proyecto de presupuestos de la Generalitat prevé una partida de 10 millones para que Ferrocarrils releve en otoño a Renfe en la línea de Manresa. En este sentido, la consellera Sílvia Paneque avanzó en una entrevista a SEGRE la semana pasada que será entonces cuando asumirá la explotación de las estaciones e incorporará a 13 profesionales entre ambas líneas. Otra de las operaciones que habrá que abordar será la ampliación de las instalaciones del Pla de Vilanoveta, ya que una de cada cuatro incidencias se debe a la falta de mantenimiento o de talleres suficientes. El corredor ofrecerá 14 trayectos por sentido.