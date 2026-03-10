La Generalitat cede los silos del Senpa a Artesa de Segre

La Generalitat ha cedido al ayuntamiento de Artesa de Segre por un periodo de 50 años los antiguos silos del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), que fueron transferidos a la Generalitat en 1995 por el ministerio de Agricultura. Según el alcalde, Francesc Puigpinós, en la última sesión del pleno municipal se aceptó la cesión de las conocidas Sitges, un acuerdo que “permitirá al consistorio iniciar una modificación puntual del plan de ordenación urbanística (Poum) para incluir este espacio como zona de equipamientos, ya que actualmente está calificado como zona verde”.

El objetivo del consistorio es destinar este espacio de más de 2.700 metros cuadrados a ampliar la zona deportiva, conectando y reforzando el entorno del campo de fútbol y las piscinas, para mejorar los equipamientos. La modificación urbanística deberá decidir el futuro de las edificaciones actuales.

Los silos han acogido entidades como los Arquers del Montsec y el Club de Petanca. Incluso el Cau, que en 2023 se trasladó a otro equipamiento. La zona es utilizada también como estacionamiento público.